22 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor

Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği Cyle Larin, Isimat-Mirin ve Oğuzhan Özyakup'un gittikleri liglerin tescil edilmesi nedeniyle gelecek ay İstanbul'a dönecekleri belirtildi.
22.05.2020
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