Beşiktaş'ta flaş teknik direktör gelişmesi!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan son gelişmeleri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı toplantısı bitti. Yarın Beşiktaş yönetim kurulu toplantısı yapılacak ve yeni teknik direktör kararı belirlenecek." dedi.
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