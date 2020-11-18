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Beşiktaş'ta Fabrice Nsakala ve Necip Uysal'ın corona virüsü test sonuçları negatif

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Fabrice Nsakala'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı. İki futbolcu hazır oldukları takdirde Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
18.11.2020
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