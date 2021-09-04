04 Eylül 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala için flaş sözler! "Forma şansı azaldı"
Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Beşiktaş, bol rotasyonlu bir kadro kurdu. Süper Lig'de ilk 11'de 3 Türk oynatılması zorunlu olduğu için siyah-beyazlıların kadro yapılanmasını A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. Şahinoğlu, "N'Sakala'nın bu saatten sonra forma giyme şansı azalmış görünüyor, Kenan Karaman'ın ise şansı arttı." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
04.09.2021
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