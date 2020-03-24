Beşiktaş'ta corona virüsü tedbiri

Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet corona virüsü testine girdi. Konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, şimdilik bir corona virüsü vakasına rastlamadıklarını söyledi.

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