24 Mart 2020, Salı

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Beşiktaş'ta corona virüsü tedbiri

Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet corona virüsü testine girdi. Konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, şimdilik bir corona virüsü vakasına rastlamadıklarını söyledi.
24.03.2020
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