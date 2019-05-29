29 Mayıs 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi!
Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir takımıyla büyük başarılara imza atan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı yönetim Abdullah Avcı ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor İhtihbarat Şefi Aykut İnce, canlı yayına bağlanarak tüm detayları aktardı.
29.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
- A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
- Maurizio Sarri antrenmanı terk etti!
- Süper Lig'de teknik adam dosyası
- Marafona Alanyaspor'da
- Sivasspor evidne güzel
- Süper Lig'in kart dosyası
- Hasan Kartal: "Okan hocanın Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim"
- Fernando Muslera: "Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok"
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı