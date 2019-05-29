Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi!

Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir takımıyla büyük başarılara imza atan Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı yönetim Abdullah Avcı ile 2 1 yıllık sözleşme imzaladı. A Spor İhtihbarat Şefi Aykut İnce, canlı yayına bağlanarak tüm detayları aktardı.