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Beşiktaşlı N'Sakala'dan Pierre Webo'ya destek: Hepimiz eşitiz

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan sezon başında kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala, PSG Başakşehir maçında ırkçı söyleme maruz kalan Pierre Webo'ya destek oldu. N'Sakala, "Irkçılığa hayır. Renk gözetmeksizin hepimiz eşitiz. Birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.
09.12.2020
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Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı nedeniyle Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı gönderdi.

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Başakşehir'in Fransa'da Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada, dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan Pierre Webo'nun yanında olduğunu belirtti. 30 yaşındaki oyuncu, "Irkçılığa hayır. Renk gözetmeksizin hepimiz eşitiz. Birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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