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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın futbolcusu Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de trafik kazasına karışmış ve kaza raporu tutulduğu sırada darbedilmişti. Futbolcunun darbedildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

23 Temmuz 2023 | 12:08
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Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen taraflar burada rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.B.'nin, "darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Emrecan Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

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