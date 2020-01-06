Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic: Quaresma'dan sonra frikiği Caner kullanıyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Adem Ljajic, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu, Quaresma varken frikikleri Portekizli futbolcunun kullandığını, şimdiyse Caner Erkin'in kullandığını ifade etti.

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı Sırp futbolcusu Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın ilk yarı performansını değerlendiren Adem Ljajic, A Spor'a yaptığı açıklamada "İlk yarıda geride kaldı, daha iyi olabilirdik çünkü güçlü bir kadromuz var. İlk yarının başında hemen hemen bütün maçları kaybettik ve önümüze gelene puan verdik." dedi.

"GEÇEN SENEKİ GİBİ DEĞİLİM..."

Geçen seneki performansının daha iyi olduğunun hatırlatılması üzerine Adem Ljajic "Futbolda her zaman istediklerinizi yapamıyorsunuz. Ne kadar çalışsanız bile bazen olmuyor. Benden beklentinin farkındayım. Benden yüksek beklenti var, bu beni mutlu ediyor ve üzerimde güzel bir baskı oluşturuyor. Geçen seneki gibi değilim ama bu takıma da bağlı. Sezon başında yaklaşık iki ay kötü sonuçlar aldık. Sallanan takım içerisinde ben de kötü performans gösterdim. Hala istediğim seviyede değilim. Sıkı çalışarak o seviyeye gelmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

"ABDULLAH HOCA FARKLI OYNATTI"

Performansının geriye gitmesinde Şenol Güneş ile Abdullah Avcı'nın oyun sistemindeki farklılığın etken olup olmadığı sorulan Ljajic, "Her hocanın futbola bakışı çok farklı. Abdullah Hoca da gelirken kendi sistemini getirdi. Profesyonel futbolcu olarak bizler, hocanın istediklerini yapmak zorundayız. Abdullah Hoca geldiğinde 10 numara pozisyonunda oynamadım ama sonra değişiklikler oldu. Bütün sorumluluk bize ait. Ben ve takım arkadaşlarım, hocamızın istediklerini yapmak zorundayız." yanıtını verdi.

"İKİ MAÇ KÖTÜ OYNARSANIZ..."

Eleştirilmesiyle ilgili de konuşan 28 yaşındaki isim "Futbolda eleştiri de övgü de çok hızlı değişir. On maç iyi oynarsınız övgüler yağar, iki maç kötü oynarsınız eleştirebilirsiniz. Bu eleştirileri her futbolcu kabul etmeli. Kendi seviyeme çıktığımda bu eleştiriler bitecektir. Bu eleştirilere saha içerisinde iyi futbolla cevap verirseniz, karakterinizi göstermiş olursunuz." dedi.

"TÜRKİYE'DE TAKTİK YOK! ZORLANDIM"

Türk futboluna adaptasyonda iki ay zorlandığını söyleyen Ljajic "İlk geldiğim iki aylık adaptasyon sürecinden geçtim ama şu an adaptasyonla ilgili sorunum yok. Adaptasyonum da lig farkından oldu. Türkiye'de fizik gücü çok yüksek, İtalya'dan buraya sert geçiş yaptım. Türkiye'de taktiğe daha az önem veriliyor, fiziğe dayalı futbol oynanıyor." şeklinde konuştu.

"BURAK YILMAZ İLE FARK YAPTIK"

Burak Yılmaz ile geçen sezon takımı sırtladıklarının hatırlatılması üzerine Ljajic "Geçen sene Burak Yılmaz ile ikimizi sahada fark yaptık. Bu sene de Burak Yılmaz'ın attığı gollerle takım çıkışa geçti. İkimiz de sorumluluk alan oyuncularız. Umarım en kısa zamanda ikimiz de oynarız ve takıma yine büyük katkılar sağlarız." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşü sorulan Ljajic "Şampiyonluğu konuşmak için erken. İlk yarı yeni bitti ve güç dengeleri ortada. Tepede 5-6 akım var ve herkes, herkesi yenebiliyor. 6 maçlık seri yaptık ve kalitemizi gösterdik. Belki en iyisi değiliz ama kaliteli takımlardan biriyiz. Umarım şampiyon oluruz. Her maça son maçımız gibi çıkacağız. Taraftarlara bunun için söz veriyoruz. Kazanarak şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

QUARESMA SORUSUNA YANITI

Geçen sene frikiklerde topu Ricardo Quaresma'ya bırakması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ljajic "Torino'da oynarken frikikte ve kornerde hoca tek beni yazardı. Ricardo Quaresma uzun süredir Beşiktaş'ta oynayan bir isimdi ve hoca ikimizi yazıyordu. İyi hisseden vuruyordu. Bu sene de Burak Yılmaz, Caner Erkin ve ben frikikleri kullanıyoruz. Bu durum rakamlarınızı etkileyebiliyor ama iyi hisseden vuruyor." açıklamasını yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİ ÇOK ÖZEL"

Şenol Güneş ile ilgili görüşü sorulan Adem Ljajic "Şenol Güneş'in bende çok özel bir yeri var. İlk geldiğimde kötü oynasam bile beni sahada tuttu, şans verdi. Adaptasyonumda yardımcı oldu. Özellikle Beşiktaş kariyerimde büyük rol oynadı. Şenol Güneş'e teşekkür ederim. Şenol Güneş ve Türk Milli Takımı'na başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"TÜRK HAKEMLERİ HAKKINDA KONUŞMAM"

"Türk hakemleri hakkında yorumu nedir?" sorusuna cevap veren Ljajic "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum, İtalya'da da konuşmadım. Hakem performansını değerlendirenler var, onlara bırakıyorum, onlar konuşsun." dedi.

"GALATASARAY'A KARŞI HEM SEVİNDİM, HEM ÜZÜLDÜM"

"Beşiktaş'ta en sevindiğin ve en üzüldüğün maç hangisi?" sorusuna cevap veren Ljajic "Geçen sene Galatasaray maçında gol attım ve kazandık. O maç en sevindiğim maç olabilir. En üzüldüğüm maç ise yine geçen seneki Galatasaray mağlubiyeti. Kaybettik ve şampiyonluğu kaptırdık." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK VIDA İLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

Siyah-beyazlı takımda arkadaşlık ortamının da oldukça iyi olduğunu söyleyen Ljajic "Arkadaşlık takımda üst seviyede. İyi ve karakterli oyuncular var. Domagoj Vida ile daha fazla vakit geçiriyoruz çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ancak herkesin diyaloğu çok iyi." diyerek sözlerini noktaladı.