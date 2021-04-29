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Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar için flaş sözler! "Bilerek oynamıyor"
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş, kalan 4 maçtan 3'ünü kazanması halinde 2020-2021 yılı için şampiyonluğunu ilan edecek. Siyah-beyazlıların gündemini A Spor'a değerlendiren Bilal Meşe, Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar için flaş sözler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
29.04.2021
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar için flaş sözler söyledi.
İşte A Spor'a bağlanan Bilal Meşe'nin Kamerunlu yıldız için sarf ettiği o sözler:
Aboubakar 30 maçı doldurduğu zaman sözleşmesi otomatik olarak yıllığı 1.5 milyon Euro'dan uzayacak. Fakat Aboubakar bunu istemediği ve yıllık 3 milyon Euro talep ettiği için bilerek oynamıyor, herhangi bir sakatlığı yok. 3-4 hafta önce Aboubakar'la pazarlık yapıldı ve Başkan Ahmet Nur Çebi de bu rakamı yüksek bulup kabul etmemiş.
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