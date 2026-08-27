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Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...

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