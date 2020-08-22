Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA'ya gönderdiği liste belli oldu.

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