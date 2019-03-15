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Beşiktaş'ın konuğu Göztepe

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 19'da Göztepe'yi ağırlayacak...
15.03.2019

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek...

Ligde 44 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, üst üste 2 beraberliğin ardından geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek rahat bir nefes almıştı...

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Dorukhan Toköz, Göztepe mücadelesinde forma giyebilecek.

Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Gary Medel ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde 27. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek...

Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen 16. sıradaki Göztepe'de ise sakatlıkları süren Traore ve Atakan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten stoper Kadu ise takımdaki yerini alabilacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.

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