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Beşiktaş'ın Cyle Larin planı suya düştü

Belçika ekibi Zulte Waregem, corona virüsü sebebiyle futbolda yaşanan belirsizlikten dolayı Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.
04.04.2020
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