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Beşiktaş'a Çek orta saha! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel transfere dair tüm detayları ve gelişmeleri aktardı.
08.04.2020
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