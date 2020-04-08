Beşiktaş'a Çek orta saha! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel transfere dair tüm detayları ve gelişmeleri aktardı.

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