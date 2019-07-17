Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş, 2019-2020 Cemil Usta sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından taraftarıyla buluşturdu. Buna göre iç saha, dış saha ve alternatif forma şeklinde 3 formayı görücüye çıkardı. İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları...