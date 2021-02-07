07 Şubat 2021, Pazar
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Konyaspor galibiyeti sonrası açıklama
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 24. haftasında oynadıkları Konyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "10 kişi kalmamıza rağmen sahada inanılmaz bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.
07.02.2021
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