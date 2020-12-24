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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Aldığımız 3 puan bizi yarışmacı takım kimliğine soktu

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanırken, maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aldığımız 3 puan bizi yarışmacı takım kimliğine soktu" ifadelerini kullandı.
24.12.2020
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