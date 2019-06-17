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Beşiktaş Ömer Toprak ile anlaştı
Beşiktaş, Ömer Toprak ile prensipte anlaştı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak ile prensipte anlaşmaya vardı.
17.06.2019
Beşiktaş, Ömer Toprak ile prensipte anlaştı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak ile prensipte anlaşmaya vardı.
A Spor Ana Haber programı canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, "Beşiktaş, Ömer Toprak ile prensipte anlaştı" ifadelerini kullandı.
Sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden milli futbolcu, geçen sezon 14 maçta forma şansı bulabildi.
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