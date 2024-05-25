Beşiktaş kupa sevincini taraftarıyla kutladı!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, sevinci taraftarıyla paylaştı. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri
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