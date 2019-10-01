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Beşiktaş kaosa sürükleniyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta belirsizlikler gitgide büyüyor. Sportif açıdan istediklerini sahaya yansıtamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın üzerindeki baskı da artmaya devam ediyor.
01.10.2019

Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 5 puanla küme düşme hattına inen Beşiktaş, kaosa sürüklendi.

Süper Lig'e yapılan kötü başlangıç, ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar, başkan Fikret Orman'ın görevini bırakması gibi problemlerle mücadele eden siyah-beyazlı camiada teknik direktör Abdullah Avcı üzerindeki baskı da gitgide artıyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, 6 hafta sonunda sadece 1 galibiyet elde ederken savunması ise alarm verdi. Süper Lig'de 6 maçta 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı tek maçta ise Slovan Bratislava gibi düşük bütçeli bir takımdan 4 gol yiyerek mağlup oldu.

Sahadaki kötü sonuçlar Fikret Orman'ın görevi bırakmasına neden olurken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu da sallanmaya başladı. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerin telefonlarına cevap vermemesinin yanı sıra "geri dönmeyeceğim" açıklaması yapmaması camia üzerindeki belirsizliğin sürmesine sebebiyet verdi.

Takımın formsuz olması, yönetimde de yaşanan belirsizlik, siyah-beyazlı camiada büyük bir kriz doğurdu. Büyük bir krizin ortasında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği merak konusu oluyor. Avcı yaşanan krizden çıkmak için tribünlerden destek isterken, siyah beyazlı taraftarların bir bölümü ise 56 yaşındaki teknik adamın görevi bırakmasını talep ediyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşma Abdullah Avcı'nın nihai kararını vermesi için son şans olarak gözüküyor.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü kongrenin, siyah-beyazlıları içinde bulunduğu durumdan çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor. Çünkü 2.5 milyarı aşan borcun ödenmesi hiç de kolay değil. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken kredi ve faiz rakamının 500 milyon TL olduğu, futbolcu ödemeleri için de kısa vadede ekstra 100 milyon Türk Lirası gerektiği kongre kararının ardından en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

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