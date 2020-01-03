03 Ocak 2020, Cuma

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Beşiktaş kamp için Antalya'da

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya uçtu. Siyah-beyazlılarla ilgili gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
03.01.2020

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