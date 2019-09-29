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Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kafilesi, saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi maçın oynanacağı Akyazı'ya ulaştı.
29.09.2019

Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı 29.09.2019
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