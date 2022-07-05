Beşiktaş kafilesi Avusturya'da
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını İstanbul'da tamamlayan Beşiktaş, ikinci kamp dönemi için Avusturya'ya geldi. (BJK spor haberi)
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