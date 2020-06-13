13 Haziran 2020, Cumartesi

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Beşiktaş ile Antalyaspor 48. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecekler.
13.06.2020
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Beşiktaş ile Antalyaspor 48. kez Beşiktaş ile Antalyaspor 48. kez 13.06.2020
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