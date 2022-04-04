BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e övgü dolu sözler! "Beşiktaş iyi bir hoca kazandı"
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Kazanamamasına karşın tüm camianın beğenisini toplayan Kara Kartal'da tebrikleri toplayan isim, ilk maçına çıkan teknik direktör Valerien Ismael oldu. A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Valerien Ismael'i değerlendirdi. Kaynar, "Trabzon'da böyle bir netice almak kolay değil. Bir maçta karar vermek kolay değil ama hocanın görüntüsü herkesin dikkatini çekti. Belli bir sistem içinde hareket ediyor. Belli bir şablonu var. Tek maçta karar verilmez ama genel olarak Beşiktaş iyi bir teknik direktöre sahip olacak gibi gözüküyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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