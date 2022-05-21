BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den transfer açıklaması! "Sağ tarafa.."
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Zor bir maçtı. Daha genç futbolcularımızı değerlendirmeye çalıştık. Rakipler buraya geldikleri zaman yerde süre geçiriyorlar. Gelecek sezon takımda kalacak oyuncular ve transfer yapacağımız oyuncular hakkında konuşuyoruz. Devam eden görüşmeler var. Rosier ve Kenan Karaman ile o bölgeyi götürebiliriz. Sağ tarafa transfer önceliğimiz yok." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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