BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Romain Saiss İstanbul'da
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Romain Saiss İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:26
Romain Saiss İstanbul'da 14 Haziran 2022 | 12:00
03:45
Canlı yayında yorumladı! Weghorst mu? Sörloth mu? 13 Haziran 2022 | 12:00
10:37
Kazımcan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi 12 Haziran 2022 | 12:00
02:00
Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! 11 Haziran 2022 | 12:00
01:42
Saiss Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 10 Haziran 2022 | 12:00
06:44
Rıdvan Yılmaz transferinde sona doğru! İşte bonservis bedeli 09 Haziran 2022 | 12:00
08:29
Beşiktaş U17 3-0 U17 Altınordu MAÇ ÖZETİ (Elit U17 Gelişim Ligi Final Maçı) 08 Haziran 2022 | 12:00
01:08
GOL | Beşiktaş 3-0 Altınordu 08 Haziran 2022 | 12:00