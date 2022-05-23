BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi veda etti! "Beşiktaş'ı uzaktan sevsin"
Sezon başında Chelsea'den Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Michy Batshuayi, siyah beyazlı ekibe veda etti. Süper Lig'de 33 maçta forma giyen Belçikalı yıldız 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç golcü oyuncuyu eleştirdi. Uluç, "Beşiktaş'ı uzaktan sevsin. Uzun yıllardır bu kadar beceriksiz bir golcü izlemedim." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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