BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Menajeri açıkladı! Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan gidiyor mu?
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz takımdan ayrılabilir. A Spor'a açıklamalarda bulunan futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, "Rıdvan'a Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş, bunu değerlendirecektir. Rıdvan'ın hayali Avrupa'da oynamak. 3 hayali vardı; Beşiktaş, milli forma. Bir hayali daha kaldı. Rıdvan'ın Beşiktaş'tan ayrılması durumunda zaten kontrat uzatmakla ilgili bir konu ortadan kalkar. Beşiktaş'ta kalacaksa da yeni bir formül üretiriz. Rıdvan ve Beşiktaş arasında iki tarafın da mutlu olabileceği bir formül üretiriz." dedi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:18
Menajeri açıkladı! Rıdvan Yılmaz gidiyor mu? 01 Şubat 2022 | 12:00
17:31
Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi 30 Ocak 2022 | 12:00
00:54
Kazancı'dan Pjanic sözleri! Takımda kalacak mı? 30 Ocak 2022 | 12:00
01:53
Kazancı'dan teknik direktör ve transfer açıklaması! 30 Ocak 2022 | 12:00
01:03
Kartal Antalya'da rüzgar gibi! "O ismin takıma katılması..." 30 Ocak 2022 | 12:00
22:07
Günay Güvenç'ten Beşiktaş itirafı! 29 Ocak 2022 | 12:00
01:29
Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Hayal kırıklığı" 29 Ocak 2022 | 12:00
12:32
Rıdvan Yılmaz'dan A Spor'a transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 29 Ocak 2022 | 12:00