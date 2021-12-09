09 Aralık 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Daniel Farke ile görüşmeler başladı!
Beşiktaş'ta rota Alman Teknik Direktör Daniel Farke'e döndü. Son olarak Norwich'i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla görüşmeler olumlu bir şekilde başladı. Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı. Tecrübeli teknik adam takımını, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükseltmişti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.12.2021
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