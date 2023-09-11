BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Gedson'un satışı..."
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi Gedson hakkında konuştu. Çebi, "Gedson'un kontratını uzattık. Satışı söz konusu olursa, Türk futbol tarihinin en yüksek satışı olacaktır. " dedi.
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