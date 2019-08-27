27 Ağustos 2019, Salı

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Beşiktaş gençleşiyor

Beşiktaş transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadronun yaş ortalamasını düşürdü. Siyah-beyazlılar'da geçen sene 29.8 olan yaş ortalaması, bu sezon 25.65'e geriledi...
27.08.2019

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