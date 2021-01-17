Beşiktaş Galatasaray maçının ardından Erol Kaynar: Galatasaray galibiyeti hak etmedi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda iletişimden sorumlu başkan danışmanı Erol Kaynar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kaynar, "Galatasaray galibiyeti hak edecek bir futbol oynamadı" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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