Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan borç açıklaması!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah-beyazlı ekibin Mayıs-Aralık 2025 arası toplam yükümlülüğünü açıkladı. İşte detaylar...
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