Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Tüm altyapı ve amatör branşlarda zararımız...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Adalı, Beşiktaş'ın tüm altyapı ve amatör branşlardaki zararınının ne kadar yükseldiğini açıkladı. İşte detaylar...
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