Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Kimse gelip buraya meydan okuyamaz
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda "Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Kongrelere de böyle kalabalık korumalarla gelmeyecektiniz. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
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