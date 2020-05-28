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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Önceliğimiz insan sağlığı

Beşiktaş Başkanı corona virüsü nedeniyle riskin hala devam ettiğini belirterek, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.
28.05.2020
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