01 Ocak 2020, Çarşamba

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Beşiktaş 2019'da umduğunu bulamadı

Beşiktaş 2019 yılında Süper Lig ve Avrupa Kupası maçlarında umduğunu bulamadı.
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