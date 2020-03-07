Atiba'nın çocukları Burak Yılmaz'ın golüne böyle sevindi

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlamış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Burak Yılmaz'ın penaltı golü sonrası, Atiba'nın çocukları Noah ve Nava Hutchinson büyük bir sevinç yaşadı. İşte o görüntüler...