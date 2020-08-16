16 Ağustos 2020, Pazar
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Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson’a başarılar dileriz" denildi.
16.08.2020
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