18 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan sakatlık sözleri!
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarı 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaptı ve maçı 3-2 kazanmasını bildi. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Welinton ve Rosier dönme ihtimali var." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
18.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mehmet Emin Uluç "Ben bu üçlüyü tercih etmem"
- Fenerbahçe'nin Frankfurt Maçında İptal Edilen Penaltısında Karar Doğru Mu? Volkan Demir Yorumladı
- Sergen Yalçın'dan sakatlık sözleri!
- Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanı yapıldı
- Ceyhun Kazancı'dan galibiyet yorumu!
- "Alt ligden gelen oyuncuyu oynatmam"
- Ceyhun Eriş: "Fenerbahçe'nin Frankfurt Maçında Oynadığı Futbol Tatmin Etti" / A Spor / Artı Futbol
- GOL | Liverpool 3-0 Crystal Palace
- Beşiktaş'ta Rosier'den sonra bir kayıp daha
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası