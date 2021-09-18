Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan sakatlık sözleri!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarı 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaptı ve maçı 3-2 kazanmasını bildi. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Welinton ve Rosier dönme ihtimali var." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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