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Anderson Talisca karantinada böyle görüntülendi!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, karantina günlerinde kano ile gezintiye çıktı. Brezilyalı yıldız, o anları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
02.05.2020
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