01 Haziran 2020, Pazartesi

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Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın en büyük şansımız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'la yeni bir oluşum içine gireceklerini belirten Çebi, futbolculardan indirim talep ettiklerini de söyledi.
01.06.2020
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