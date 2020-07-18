18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe'yi yenerek 3.'lük şansımızı sürdürmek istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'yi yenerek 3.'lük şanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.
18.07.2020
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