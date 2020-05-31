31 Mayıs 2020, Pazar
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Ahmet Nur Çebi: Avrupa'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Avrupa'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kalktı" dedi. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı. Gündoğar, "Şimdilik ibaresi orada ilginç. UEFA'dan bir sıkıntı çıkmasını beklemiyoruz ama bir sıkıntı da çıkabilir ifadeleri Çebi'nin açıklamalarında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
31.05.2020
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