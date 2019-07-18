18 Temmuz 2019, Perşembe

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Ahmet Kavalcı'dan transfer açıklaması

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kavalcı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takviye istediği mevkileri açıkladı.
18.07.2019

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