04 Eylül 2019, Çarşamba
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Aboubakar neden gelmedi ?
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aboubakar transferinin gerçekleşmeme nedenini açıkladı. Aboubakar'ın Beşiktaş taraftarıyla çok özel bir bağı olduğunu belirten Orman, '' Aboubakar'ı Beşiktaş taraftarı sevdi. Oyuncununda taraftarla arasında duygusal bir bağ oluştu'' dedi.
04.09.2019
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