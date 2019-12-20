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Abdullah Avcı'nın gözü Fenerbahçe derbisinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir yandan pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi için takımı motive ederken diğer yandan sakatlardan gelecek haberi bekliyor.
20.12.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımını Fenerbahçe derbisine motive ediyor...

Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine rağmen tur atlayan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu maç öncesi takımını motive etmek adına yoğun çaba sarf ediyor.

Takımına şampiyonluk yolunda sonsuz güven duyduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Uzun yıllardır kadıköy'de bir galibiyet hasretimiz var. Bu kez başaracağız ve Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz. Yeni Malatyaspor maçı sezonun en iyi oynadığımız maçlarından biriydi ancak kaybettik. Derbi çok farklı olacak. Taraftarımızın yüzünü güldürmek ve onları mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı..

Öte yandan tecrübeli teknik adam, derbi maçı 11'ini sakatlardan gelecek habere göre netleştirecek...

Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan isimlerden Georges-Kevin N'Koudou takımla çalışmalara başladı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Kadıköy'de ilk 11'de olamayacağı, ancak duruma göre yedek kulübesinde yer alabileceği ifade edildi.

Victor Ruiz ise hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkıyor. Fiziksel olarak takımın gerisinde olan İspanyol stoper için özel antrenman programı uygulandığı ve Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.

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