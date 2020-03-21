21 Mart 2020, Cumartesi

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Orhun Ene: Karantinadayız

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncular ve çalışanlarda koronavirüs belirtilerine rastlandı açıklaması sonrası A Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
21.03.2020
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